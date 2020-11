Proche de son sommet, le bitcoin plonge à nouveau

Beaucoup s’attendaient à ce qu’il batte son record historique cette semaine mais force est de constater que le soufflé est retombé. Après avoir progressé depuis le début de l’année de plus de 160% pour dépasser en début de semaine la barre des 19.000 dollars, le bitcoin a brusquement plongé ce jeudi pour retomber sous les 17.000 dollars autour desquels il se stabilisait ensuite. Un plongeon de plus de 10% en quelques heures qui l’a ramené à un plus bas de 10 jours, non sans entraîner d’autres cryptomonnaies comme l’ethereum ou encore le XRP dont la chute a dépassé les 20%.