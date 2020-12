Qu'attendre de la BCE ce jeudi?

Pour la plupart des économistes, c'est surtout ce dernier programme de rachat de dettes privées et publiques qui devrait être renforcé. Ils s'attendent à ce qu'il soit augmenté de 500 milliards d'euros pour le porter à 1.850 milliards et qu'il soit dans le même temps prolongé de six mois, soit jusqu'à la fin 2021. Certains prévoient également que l'institution annonce des conditions encore plus favorables d'octroi de liquidités aux banques au travers de ses prêts ciblés et bon marché (appelés TLTRO).