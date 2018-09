Qu'attendre des Bourses en octobre?

On peut se demander si la fin de l'année sera plus propice pour les investisseurs que les neuf premiers mois de 2018 en Europe... La plupart des indices boursiers enregistrent des pertes depuis janvier. Le Stoxx 600 accuse un repli de 1%.

Les Bourses européennes vont-elles enfin sortir de leur torpeur en octobre? Pas sûr, avancent ceux qui ont en tête le fait que le premier mois de l’automne est plutôt une période déprimante pour les marchés. Certes, il est vrai que les plus importantes crises boursières se sont très souvent déroulées par le passé au cours du mois d’octobre. Octobre 1929, octobre 1987, octobre 1988 et on en passe. Cette répétition des grandes crises au cours des mois d’octobre a fini par susciter le sentiment que le dixième mois de l’année est généralement défavorable.