Quand des internautes veulent se faire de l'argent sur le dos des hedge funds

Le métal précieux est devenu le nouveau champ de bataille entre la communauté Reddit et les hedge funds. Avec pour conséquence, une demande record pour l'argent papier et physique.

La croisade des investisseurs particuliers contre les fonds spéculatifs ("hedge funds" en anglais) spécialisés dans la vente à découvert est loin d’être terminée. Les appels se multiplient sur le forum Reddit, notamment dans la section r/wallstreetbets, pour poursuivre leur combat et tenir leur position sur GameStop .

"Le marché de l'argent est l'un des plus manipulés au monde. Tout short squeeze sur l'argent papier serait ÉPIQUE." Un utilisateur de Reddit

Pour frapper plus fort, certains d'entre eux ont trouvé un nouveau terrain de jeu: les matières premières. Et plus particulièrement l'argent. Il faut savoir que la valeur cumulée des positions à découvert sur ce métal précieux correspond à 900 millions d'onces, un volume à peine inférieur à la production annuelle. Les banques et les sociétés de courtage en détiennent l'essentiel.

"Le marché de l'argent est l'un des plus manipulés au monde. Tout short squeeze sur l'argent papier serait ÉPIQUE. Nous savons que des milliards de banques manipulent l'or et l'argent pour couvrir l'inflation réelle", claironne un internaute. Selon lui, une grave pénurie d'approvisionnement est en train de se développer alors que dans le même temps, la demande monte en flèche avec l'émergence des voitures électriques et de l'électronique. "L'argent ajusté à l'inflation devrait valoir 1.000 dollars contre 25 dollars" actuellement.

Graphique Silver (2)

Une demande record

L'appel, émis jeudi dernier, a généré plus de 5.000 votes et 3.000 commentaires sur Reddit. L'assaut est désormais lancé. Dès le lendemain, le plus important fonds coté en bourse (ETF) adossé à l'argent, iShares Silver Trust de BlackRock, a enregistré plus de 944 millions de dollars en termes d'entrées nettes. Un record!

"La demande [en argent physique] était dix fois supérieure à la normale dimanche, et six fois supérieure ce lundi" Alessandro Soldati CEO de Gold Avenue

Cet afflux massif des investisseurs particuliers a aussi provoqué un bond du cours spot de l'argent, qui gagne près de 20% en quelques séances et passe lundi au-dessus de la barre symbolique des 30 dollars l'once. Soit son niveau le plus élevé depuis février 2013.

Victime collatérale, les sites de vente d'argent physique sont submergés par la demande de lingots et de pièces. Le courtier Apmex, considéré comme "le Wallmart des produits liés aux métaux précieux" en Amérique du Nord, a ainsi annoncé des retards de 1 à 3 jours dans le traitement des transactions sur l'argent. "La demande était dix fois supérieure à la normale dimanche, et six fois supérieure ce lundi", confirme de son côté Alessandro Soldati, CEO de Gold Avenue.

Graphique Silver

Des ordres contradictoires

Difficile à ce stade de savoir ce que cette nouvelle bataille va provoquer à plus long terme. D'autant que le front n'est pas uni au sein des investisseurs particuliers. Plusieurs utilisateurs de Reddit, dont les posts ont été partagés et commentés encore plus massivement, préviennent leurs frères d'arme que "vouloir déclencher un short squeeze sur l'argent est une mauvaise d'idée". "Chaque fois que quelqu'un a essayé de jouer avec le marché de l'argent, cela lui a explosé au visage. Souvenez-vous des frères Hunt", avertit un internaute.

"CITADEL EST LE 5e PLUS GRAND ACTIONNAIRE DE SLV (symbole du fonds iShares Silver Trust, NDLR)", signale un autre. Selon les données compilées par Bloomberg, le hedge fund - qui est également pris pour cible dans cette croisade - détenait environ 6 millions d'actions du fonds iShares Silver Trust au 30 septembre dernier. Soit l'équivalent d'une participation de 0,93%. Il posséderait également des parts dans au moins 17 autres sociétés ou ETF liés à l'argent.