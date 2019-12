Quand la Suède balance ses taux négatifs

La Suède compte en ses rangs Greta Thunberg, Abba et le "roi" Zlatan (le footballeur Ibrahimovic). Elle a aussi la Riksbank, la banque centrale suédoise. Créée en 1668, elle se targue d’être la plus vieille banque centrale du monde. C’est elle qui a créé le "prix de la Banque de Suède en sciences économiques en mémoire d’Alfred Nobel", ce qui s’assimile au prix Nobel d’économie. Au début des années 1990, elle fut aux avant-postes lorsque la Suède a enregistré une bulle immobilière qui a ensuite éclaté, plongeant son secteur bancaire dans une crise profonde. Une sorte de répétition avant l’heure de la crise des "subprimes" de 2008. Enfin, la Banque de Suède fut une pionnière en matière de taux d’intérêt négatifs. En 2009, c’est d’abord son taux de dépôt qui est tombé sous zéro avant que son taux directeur (repo) ne suive la même tendance en 2015.

Pour Sylviane Delcuve, senior economist de BNP Paribas Fortis, c’est un épisode intéressant de la saga des taux négatifs qui est en train de se produire en Suède. La raison invoquée pour cette décision est qu’en restant trop longtemps avec des taux négatifs, on fait plus de tort que de bien, notamment en pénalisant les épargnants, en permettant à des entreprises moribondes de continuer à vivoter, en dégradant la rentabilité et les bilans des institutions financières et en alimentant des bulles, par exemple dans l’immobilier.