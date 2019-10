Quand les investisseurs jouent à se faire peur

La revue hebdo des marchés financiers.

Revoilà le spectre de la récession.

Si les investisseurs l’avaient laissé de côté le temps d’une "parenthèse enchantée", pour reprendre la formule des analystes de Saxo Banque, il a resurgi avec vigueur à l’aube du dernier trimestre de l’année.

Si les enquêtes du cabinet Markit auprès des directeurs d’achat ont confirmé la contraction du secteur manufacturier en Europe et aux États-Unis, elles ont également montré des signes de contagion vers celui des services. L’indice composite – qui combine l’activité des deux secteurs – est tombé à 50,1 en zone euro. "L’économie de la zone euro s’est arrêtée en septembre, les enquêtes PMI dressant le tableau le plus sombre depuis le début de la période d’expansion en cours, mi-2013", a souligné Chris Williamson, chef économiste d’IHS Markit. Ce qui a provoqué une importante vague de prises de bénéfice sur les marchés européens: l’indice Stoxx 600 a perdu près de 4% en seulement deux séances (mardi et mercredi).

Même son de cloche outre-Atlantique, où l’indice ISM des services est tombé à un plus bas de trois ans. À Wall Street, le S&P 500 a lâché environ 3% sur deux jours.

"Un ralentissement n’est pas une récession"

Les observateurs se déchirent aujourd’hui pour savoir si oui ou non nous sommes au bord d’une récession mondiale. "Je suis plus préoccupé à ce stade que je ne l’ai jamais été depuis le début de l’année", confie à Reuters Phil Blancato, directeur général de Ladenburg Thalmann Asset Management à New York. Signe de ces inquiétudes, les cours du pétrole ont connu leur pire semaine depuis début août.

De son côté, Bernard Keppenne, chef économiste de CBC Banque, a affirmé sur son blog que "nous n’allons pas tomber en récession cette année, bien au contraire". "Il est beaucoup question de récession ces derniers jours, mais il faut entendre le terme dans le sens de ralentissement, et pas dans le sens d’une croissance négative dans les prochains mois", explique-t-il. Et de pointer le fait que le recul du secteur des services aux États-Unis n’est pas aussi important que celui du secteur manufacturier.

De plus, souligne-t-il, le marché de l’emploi reste solide. Le taux de chômage est tombé à 3,5% en septembre. Soit son plus bas niveau en près de 50 ans.

À noter que l’économie américaine a créé 136.000 jobs en septembre contre 145.000 espérés par les analystes. "On peut parler de rapport 'Boucles d’or': il n’est pas assez bon pour dissuader la Réserve fédérale de baisser les taux fin octobre mais pas assez mauvais pour qu’on soit préoccupé par le marché de l’emploi ou la consommation", a commenté Shawn Snyder, directeur de la stratégie d’investissement chez Citi Personal Wealth Management.

Nouvelle baisse des taux ce mois-ci?

La main revient donc à nouveau aux banques centrales, alors même que des voix dissonantes se sont fait entendre ces derniers jours. Qu’à cela ne tienne. Les investisseurs estiment désormais à plus de 90% la probabilité que la Fed abaisse encore son principal taux directeur, pour la troisième fois en seulement trois mois. Des espoirs d’une politique monétaire de plus en plus accommodante qui soutiennent par ricochet les marchés financiers. Les grands indices européens et américains ont ainsi réduit leurs pertes en fin de semaine.