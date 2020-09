"Quand on n’a pas de gouvernement, un des éléments positifs est la stabilité de la fiscalité"

"Cette stabilité est fort appréciée par les investisseurs. Quand il y a un nouveau gouvernement, il y a toujours la crainte de nouvelles taxes qui seraient plutôt destructrices de valeur , surtout quand on voit l’arrivée massive de nouveaux investisseurs particuliers dans les marchés. Il ne faut pas les décourager, ce qui serait le cas si on décidait de taxer les bénéfices réalisés par ceux qui ont le courage de prendre des risques, tout en refusant de prendre en compte leurs pertes."

"C’est un danger qui existe toujours", poursuit M. Van Dessel. "Ce serait une inspiration malheureuse pour la croissance et pour les entrepreneurs qui seront plus que jamais nécessaires pour créer de l’emploi et de l’initiative en Belgique. Il faut protéger et encourager les investisseurs. Il faut aussi encourager les entrepreneurs parce que c’est sur eux qu’il faudra compter pour développer l’économie belge."