Que décidera la BCE après les chiffres du PIB en nette contraction?

Ces décisions devraient être annoncées vers 13h15, avant la tenue d’une conférence de presse attendue vers 13h30. Ainsi, après sa série de mesures exceptionnelles prises au mois de mars, parmi lesquelles un plan d’achats d’actifs de 750 milliards d’euros (PEPP), la BCE devrait se dire prête à aller plus loin et à adopter des mesures qui l'obligeront à se rapprocher un peu plus des limites de ses statuts et à fournir des arguments à ses détracteurs.