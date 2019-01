Que feraient les ménages avec de la monnaie "hélicoptère"?

La monnaie "hélicoptère" pourrait avoir un impact réel sur l’économie car, selon une enquête d'ING, les investisseurs en dépenseraient entre 24% et 31%.

→ 15% d’entre eux la mettraient intégralement de côté → 49% en consacreraient moins de 30% à des achats non courants → seuls 16% des sondés dépenseraient plus de la moitié

→ 53% disent qu’ils l’investiront → 42% la placeront sur un compte d’épargne → 20% en feraient don à leurs enfants ou à leur famille et 15% l’utiliseraient pour rembourser des dettes

La monnaie "hélicoptère" pourrait avoir un impact réel sur l’économie car, démontre l’enquête, les investisseurs en dépenseraient entre 24% et 31%. Étant donné que la consommation des investisseurs est inférieure à celle du Belge moyen, ce pourcentage de dépenses supplémentaires pris au niveau de la population globale pourrait être encore un peu plus élevé.

Les plus actifs prudents

Ce sondage a été réalisé en marge de l’enquête mensuelle d’ING menée en ligne par Kantar TNS le mois dernier en collaboration avec l’université de Gand et votre quotidien L’Echo. Cette enquête mensuelle permet d’établir le "Baromètre des Investisseurs"qui est revenu à son plus bas niveau depuis novembre 2012, à 77 points.

Cela en dit long sur le peu de moral qu’ont les investisseurs. 15% à peine pensent encore que la conjoncture va s’améliorer dans les prochains mois, alors que près de 42% disent craindre un assombrissement du climat économique. Ce dernier pourcentage, précise ING, n’avait plus été aussi élevé depuis six ans. Même tendance en ce qui concerne les attentes pour la Bourse: 18% des sondés espèrent encore une remontée des cours, mais 48% ne cachent pas leurs craintes de les voir encore baisser. L’enquête nous apprend encore que 44% des investisseurs les plus actifs en Bourse estiment que le moment n’est pas opportun d’investir dans les secteurs à risque.