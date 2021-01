Que peuvent faire les régulateurs de marchés ?

La Securities and Exchange Commission, gendarme des marchés financiers américains, a indiqué qu'elle examinera la volatilité sur les options et actions. Elle a voulu répondre à l'appel de plusieurs sénateurs américains - dont la démocrate Elizabeth Warren - d'agir après la forte hausse de GameStop mais aussi d'autres titres comme Blackberry.

Le régulateur américain ne peut agir que s'il parvient à déterminer que de fausses informations ont été diffusées pour manipuler les marchés . En 2000, elle avait sanctionné un particulier, Jonathan Lebed, mineur au moment des faits, pour avoir manipulé les marchés à l'aide d'internet. Celui-ci avait publié de nombreux messages sur les forums de Yahoo Finance, en utilisant plusieurs pseudos différents, pour conseiller aux autres membres d'acheter telle ou telle action, entre septembre 1999 et février 2000. La SEC avait conclu qu'il avait provoqué du chaos sur les marchés, et demandé que Jonathan Lebed cède ses gains, plus les intérêts, pour un montant de 285.000 dollars.

Dans le cas de GameStop, les observateurs pointent que la SEC aura du mal à déterminer si les messages publiés sur Reddit et autres forums ont une nature illicite. "C'est un cauchemar pour la SEC", a souligné James Cox, professeur à la Duke University School of Law qui se concentre sur la réglementation des valeurs mobilières. "La question est : où commence la manipulation et quand commence-t-il à négocier selon vos propres intuitions et à faire connaître vos intuitions ?", ajoute-t-il.