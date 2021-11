Records à gogo sur les marchés d'actions

De Paris à New York en passant par Francfort, les marchés d'actions ont battu de nouveaux records cette semaine, aidés par des taux d'intérêt bas et des résultats d'entreprises.

Les marchés d'actions ont enchaîné les records, cette semaine, en Europe et aux Etats-Unis. Outre-Atlantique, le Dow Jones a franchi pour la première fois les 36.000 points, alors que le S&P 500 et le Nasdaq se sont hissés à de nouveaux sommets. Sur le Vieux Continent, le CAC 40 a dépassé 7.000 points, un record. Le Dax s'est propulsé au dessus de 16.000 points et le Stoxx 600 a inscrit un nouveau record après sept séances consécutives de gains, ce qui n'était plus arrivé depuis le 13 août. L'indice Bel 20 s'est inscrit à un sommet de 14 ans, grâce à un bond de 2,56% sur la semaine, sa meilleure performance hebdomadaire depuis le 5 février.

Lire aussi L'indice Bel 20 à un sommet de 14 ans

La Fed et la BoE ont adopté toutes deux une approche étonnamment prudente qui va à l'encontre de ce pour quoi les marchés se positionnent. Craig Erlam Analyste chez Oanda

Plusieurs banques centrales ont pris des décisions jugées rassurantes par les investisseurs cette semaine. La Réserve fédérale américaine (Fed) a indiqué mercredi qu'elle se montrerait patiente avant de relever ses taux d'intérêt, la Banque d'Angleterre (BoE) a pris les marchés par surprise en maintenant son taux directeur à un niveau historiquement bas à l'issue de sa réunion jeudi. Christine Lagarde, la présidente de la Banque centrale européenne, avait quant à elle indiqué, mercredi, qu'une hausse de taux l'année prochaine était très improbable. "La Fed et la BoE ont adopté toutes deux une approche étonnamment prudente qui va à l'encontre de ce pourquoi les marchés se positionnent. Ceci la même semaine où la banque centrale australienne a abandonné son ciblage de taux, quelques jours après avoir laissé le rendement 2024 augmenter" a relevé Craig Erlam, analyste chez Oanda.

102,3 Milliards d'euros Les entreprises en Europe devraient afficher un bénéfice en hausse de 57,2% au troisième trimestre sur un an, selon les données de Refinitiv IBES.

La hausse des marchés d'actions est aussi alimentée par une saison de résultats globalement meilleurs que prévu en Europe comme aux Etats-Unis. Avec environ 420 sociétés ayant publié un rapport, les bénéfices du S&P 500 devraient avoir augmenté de 41,2% au troisième trimestre par rapport à l'année précédente, selon Refinitiv IBES. De leur côté, les entreprises en Europe devraient afficher sur un an un bénéfice en hausse de 57,2% au troisième trimestre, à 102,3 milliards d'euros, selon les dernières données de Refinitiv IBES contre une prévision précédente de croissance de seulement 52%. "L'histoire des bénéfices des entreprises reste assez brillante", a constaté Craig Fehr, responsable de la stratégie chez Edward Jones. "Le marché récompense les entreprises qui battent et améliorent leurs perspectives, et le marché punit les entreprises qui manquent leurs estimations au cours du trimestre et, plus important encore, signalant peut-être des perspectives plus amères."

Une baisse surprenante en pleine COP26

Les analystes de Citi ont souligné que le secteur des énergies renouvelables souffre actuellement de coûts élévés de logistique.

Tous les secteurs n'ont pas terminé en hausse cette semaine au sein du Stoxx 600. Le secteur de l'énergie a perdu 2,2%, plombé par la dégringolade des sociétés spécialisées dans la fabrique d'éoliennes. Vestas Winds et Siemens Gamesa ont plongé de plus de 20% en variation hebdomadaire, en pleine semaine de la COP26, la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques. Vestas Winds a bu la tasse mercredi après des résultats décevants, bien en dessous des attentes des analystes. Ceux-ci de Citi ont souligné que le secteur des énergies renouvelables souffre actuellement de coûts élévés de logistique. Des titres comme Scatec et SMA Solar, actifs dans les panneaux solaires, et des sociétés actives dans les éoliennes ont lourdement chuté depuis le début de l'année, alors que le Stoxx 600 a pris plus de 21%.

Le secteur minier (-2,77%) a lui reculé cette semaine, en raison du plongeon des cours des métaux de base, mais aussi à cause des inquiétudes autour d'un ralentissement de l'économie chinoise. Ils se sont aussi repliés alors que la Chine a annoncé que sa production de charbon avait augmenté et continuerait d'augmenter, contribuant à atténuer une crise énergétique qui a contraint les fonderies à réduire leur production.

Lire aussi La fonte du prix des matières premières crispe les marchés

En revanche, le secteur technologique (+3,07%), celui des biens de consommation discrétionnaires (4,06%) et l'immobilier (+2,55%) ont connu une bonne semaine, portés par de bons résultats. Le secteur de l'immobilier a été tiré par Alstria Offices, qui a bondi de 20,6% après que Brookfield Asset Management, une firme canadienne, a proposé de racheter l'ensemble des actions de la société allemande pour 19,50 euros par action.

Baisse des cours du pétrole

Au terme d'une semaine volatile, les cours du pétrole se sont repliés. Le baril de Brent a perdu 2,13% à 82,58 dollars, d'un vendredi à l'autre. La volatilité des prix devrait augmenter dans les semaines à venir après que l'Opep+ a évité une demande américaine de changer le rythme de sa production, selon Goldman Sachs, ajoutant que le marché reste sous-approvisionné. La question au sein des analystes tourne désormais sur le possible déploiement des réserves stratégiques des États-Unis. Du côté de l'Opep+, après la réunion de jeudi, les membres ont décidé d'augmenter la production de 400.000 barils par jour en décembre. "L'Opep+ a clairement indiqué qu'elle n'était pas intéressée à modifier le rythme de l'augmentation de sa production" a souligné Rob Haworth, analyste chez Bank Wealth Management.