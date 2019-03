Records boursiers et taux planchers, signes d'une crise à venir?

"Le S&P 500 est proche de ses plus hauts historiques et le rendement des Treasuries à 10 ans est retombé à 2,5%: l'un dit que l'avenir n'est pas très rose et l'autre qu'il est fantastique", a dit Neil Dwane, stratège mondial d'AllianzGI, lors d'une présentation à Paris.

"De deux choses l'une: soit le soutien des banques centrales, la demande intérieure et la dissipation progressive des risques extérieurs permettent finalement à la croissance de se stabiliser; soit le ralentissement se poursuit, auquel cas la récession pourrait devenir une menace beaucoup plus tangible ", prévient Adrien Pichoud.

Bonnes nouvelles, mauvaises nouvelles

Il estime que si l'économie américaine continue de croître au même rythme, si le marché de l'emploi reste aussi tendu et si les salaires continuent d'augmenter au rythme d'environ 3% l'an, la Fed devra renouer avec les hausses de taux et le scénario de chute boursière du quatrième trimestre 2018 se reproduira , même atténué.

A l'inverse, "si la Fed doit baisser les taux, c'est que quelque chose ne va pas dans l'économie et ce n'est pas bon signe pour les bénéfices et les marchés actions dont les valorisations sont tendues", prévient-il.

Absence de marge de manoeuvre

Pour Dario Perkins, économiste de TS Lombard, la réaction beaucoup plus rapide et brusque des banquiers centraux à ce qu'il qualifie de krach des marchés actions fin 2018 s'explique par leur absence de marge de manoeuvre et leur crainte de perdre leur indépendance. "Les responsables monétaires savent qu'une nouvelle récession serait extrêmement dangereuse et qu'une mainmise de la politique budgétaire pour en sortir menacerait l'indépendance des banques centrales."