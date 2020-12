Records successifs pour les actions américaines... et le bitcoin

Préparer 2021. Tel est le message distillé par plusieurs banques centrales cette semaine. Mercredi, la Réserve fédérale (Fed) a ainsi indiqué qu' elle continuerait à soutenir l'économie américaine grâce à une relance monétaire massive jusqu'à ce qu'elle constate "de nouveaux progrès substantiels" en matière d'emploi et d'inflation . Son président, Jerome Powell, a laissé entrevoir une petite lueur d'espoir: il s'attend à une amélioration de la situation économique au second semestre de l'année prochaine .

Mais le grand argentier reste encore très prudent à court terme. "Dans les cinq à six mois qui vont précéder cette amélioration, il faudra aider l'économie", a-t-il prévenu.

D'autant que le marché de l'emploi n'a toujours pas retrouvé son niveau d'avant la crise . Le département du Travail a fait état de 885.000 demandes initiales d'allocations chômage entre le 6 et le 12 décembre, soit 23.000 de plus que la semaine précédente. "Même si la situation sur le marché du travail s'est beaucoup améliorée depuis le printemps, nous ne perdrons pas de vue les millions d'Américains qui restent sans emploi", a promis Jerome Powell.

Parmi toutes les autres banques centrales dont les responsables se sont réunis cette semaine (Banque d'Angleterre, Banque du Japon, etc.), la Banque de Norvège a également apporté une pointe d'optimisme en envisageant une remontée des taux plus tôt que prévu, début 2022. "Il semblerait que la vaccination puisse commencer sous peu. Cela fait que nous pensons que la normalisation de l'économie aura lieu plus tôt que prévu auparavant", explique le gouverneur de la banque centrale, Øystein Olsen.