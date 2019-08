Remontée des rendements obligataires après le flop de l'émission allemande à 30 ans

Il reste que le phénomène n’a pas échappé aux investisseurs les plus futés. Depuis l’émission ratée de l’obligation à 30 ans avec un coupon zéro, mercredi en Allemagne, les rendements obligataires dans la zone euro sont orientés à la hausse. Ceux à 30 ans, mais également ceux à 10 ans. L’ OLO belge à 10 ans est passé de - 0,36% à - 0,30%. Celui du Bund de même maturité de - 0,69% à - 0,67%.

Par ailleurs, même si elle a malgré tout été limitée, la remontée des rendements des obligations ces derniers jours a quelque chose de surprenant dans la mesure où elle intervient à quelques semaines d’une nouvelle détente monétaire, considérée comme quasi acquise aux Etats-Unis et dans la zone euro. De telles perspectives font d’ordinaire baisser les rendements obligataires.

Des stats économiques toujours décevantes

Cette statistique est tombée pour la première fois depuis 2009 sous la barre des 50 points (49,9) ramenant un moment le rendement du bon du Trésor US à 2 ans au-dessus de celui à 10 ans pour la seconde fois en moins de 10 jours.

Un indice PMI inférieur à 50 signifie que l’activité est en contraction. Lors de son discours à Jackson Hole , Jerome Powell, le président de la Fed, a réitéré "l’objectif de la banque centrale d’agir pour soutenir la plus longue expansion de l’économie des Etats-Unis ".

Le Stoxx 600 en hausse

Lire plus

Si les valeurs cycliques ont beaucoup compté dans la hausse des indices boursiers, l’annonce chinoise, vendredi en début d’après-midi, a néanmoins confisqué une partie de leur avance. Cette annonce nous rappelle une fois de plus que les négociations commerciales entre la Chine et les Etats-Unis sont loin d’arriver à leur terme, contrairement à ce qu’affirme le président américain Donald Trump. Et qu’elles continueront à impacter défavorablement les marchés à intervalles réguliers. À Jackson Hole, Jerome Powell a indiqué sur ce point que "la Fed n’avait pas de mode d’emploi tout prêt pour faire face aux tensions commerciales".