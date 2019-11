Rendement de 10% pour le fabricant des vélos Eddy Merckx

La société Belgian Cycling Factory, qui commercialise les marques Ridley et Eddy Merckx, veut lever un demi-million d’euros via du financement participatif.

Belgian Cycling Factory frappe à la porte des investisseurs particuliers et lance une campagne de financement participatif via la plate-forme Bolero Crowdfunding. L’objectif est de collecter au minimum 475.000 euros et maximum 500.000 euros.

La souscription commencera ce mercredi 6 novembre à 12 heures et se clôturera en théorie le 5 janvier 2020. "Nous laisserons la campagne ouverte pendant 60 jours, mais en pratique, la plupart de ces émissions sont clôturées anticipativement", explique Kristien De Smedt, responsable du dossier chez Bolero Crowdfunding.

Les obligations nominatives auront une valeur nominale de 100 euros.

Concrètement, Race Productions, l’entreprise opérationnelle du groupe, émet un emprunt obligataire d’une durée de quatre ans. Les obligations – nominatives – auront une valeur nominale de 100 euros. Chaque investisseur peut – comme la loi le prévoit en cas de crowdlending – souscrire un maximum de 5.000 euros.

Ces obligations offrent un rendement annuel brut de 6%, soit un rendement net de 4,2% après déduction du précompte mobilier. Vu que Belgian Cycling remboursera chaque année 25% de l’emprunt obligataire (plus les intérêts), le rendement global pendant la durée de l’emprunt se monte à 10,8%.

Personnalisation

Le CEO Joachim Aerts souhaite utiliser les fonds récoltés pour faire entrer ses vélos de course dans l’ère digitale. Dans une interview accordée en début d’année au Tijd, l’entrepreneur a laissé entendre qu’il ne souhaitait pas uniquement développer la marque de vélos de course Ridley, mais avait également de grandes ambitions pour les vélos Eddy Merckx. Il a repris la marque iconique il y a deux ans et souhaite lui donner un nouveau souffle.

Un des éléments cruciaux sur le marché actuel des vélos de course de haute technologie est la personnalisation. "Les consommateurs ne veulent plus acheter un vélo de course s’ils voient trois exemplaires identiques au leur en face du café où ils prennent une pause", explique Thibaut Norga, le responsable du marketing de Belgian Cycling Factory.

Il existe de nombreuses possibilités pour personnaliser un vélo. "Vous pouvez pratiquement tout choisir: le guidon, la selle, le système de changement de vitesse, etc. Nous sommes particulièrement fiers de nos couleurs et du design du cadre."

Pour permettre aux clients potentiels de visualiser toutes les options en ligne, le fabricant de vélos souhaite mettre en place une nouvelle plate-forme digitale. Un outil spécifique permettra à chaque passionné de composer le vélo de ses rêves, un peu à la manière dont on personnalise sa nouvelle voiture depuis quelques années.