Reprise en V, du moins sur les marchés cette semaine

Contexte favorable

On peut en tout cas en avoir un indice en observant les secteurs les plus performants de la semaine en Europe. Celui des voyages et loisirs a grimpé de 8,50% en cinq jours d'après l'indice Stoxx sectoriel. Si la situation sanitaire s'améliore cet été, ce qui est plausible et à espérer, ce secteur devrait vraisemblablement en bénéficier. Dans le top 3 sectoriel, on trouve aussi les banques (+7,78% cette semaine) et l'automobile (+6,58%), deux compartiments liés à la conjoncture, le premier à cause du risque de crédit (si l'économie va mieux, il y aura moins de défaut de remboursement des prêts) et le second en raison de la confiance des consommateurs (on utilise son épargne pour acheter une nouvelle voiture quand on est optimiste pour l'avenir).