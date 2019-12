"Résiste... Prouve que tu existes... Refuse ce monde égoïste"

La résistance commence à affecter les marchés financiers, qui doivent de plus en plus tenir compte des préoccupations en matière de durabilité. Résultat: les grands investisseurs mondiaux ont boudé l’introduction en bourse d’Aramco.

L'année 2019 de Georges Ugeux, président directeur général de Galileo Global Advisors

Au milieu de tout ce qui a mal tourné en 2019, je voudrais rendre hommage à ceux et celles qui ont décidé de ne pas se laisser abattre. À de nombreux niveaux, la résistance de divers acteurs économiques et sociaux mérite qu’on la reconnaisse.

• Le réchauffement climatique a été aux premières loges. De manière surprenante, la résistance est née spontanément, en dehors d’institutions traditionnelles. Ce sont nos enfants et nos petits-enfants qui nous rappellent à notre devoir essentiel: maintenir une planète sur laquelle l’être humain peut continuer à vivre. Ce ne sera pas le cas si en 2050, nous devons nous attendre à une hausse de 4 degrés. Il n’y a pas que Greta Thunberg et les jeunes filles (où sont les garçons?) qui sont devenues des icônes, car le relais à travers villes et continents a réussi à lancer un signal d’alarme qui affectera nos économies.

"2019 aura été un tournant marqué d’une résistance convergente mais non concertée à travers le monde."

• Les élections de Hong Kong ont confirmé que la population – toutes générations confondues –, avec les jeunes en première ligne, s’attaque à ce que le dogme de "One China" a de plus odieux: un état policier. Les Ouïgours ne peuvent pas manifester puisqu’ils sont internés dans des camps. Tant qu’elle n’accepte pas d’assouplir le modèle tyrannique du Parti communiste, la Chine sera hors-la-loi.

• Le courage des témoins des dépositions de destitution de Donald Trump a été impressionnant, et particulièrement celui de certaines femmes, comme l’ambassadeur Yovanovitch, face aux risques personnels qu’ils ont pris de dénoncer les agissements d’un homme abject et cruel. Derrière eux, il y a une armée de juges courageux qui se sont opposés à des politiques migratoires et d’environnement.

• Ceux et celles qui ont eu le courage de faire connaître les agresseurs sexuels et ont forcé des institutions religieuses, des entreprises et des gouvernements à prendre conscience que l’on ne pouvait pas continuer à couvrir de tels agissements. Se rendre vulnérables est une épreuve douloureuse, mais aussi cathartique. Face à Epstein et ses complices, des garçons et des filles mutilés par ces agissements ont pu enfin trouver une oreille, un encouragement et peut-être un deuil qu’ils avaient étouffé dans le silence.

• Une résistance d’une autre nature commence à affecter les marchés financiers: les principes d’ESG (Environnement, Social et Gouvernance) ont amené tant les gestionnaires de fonds que les investisseurs à tenir compte de cette tendance qui, graduellement, met en avant des préoccupations sur la "sustainability" des entreprises. Un exemple récent a été le camouflet que ceux-ci ont infligé à l’Arabie saoudite et aux grandes banques de ce monde: l’introduction en bourse d’Aramco a été réduite des trois quarts et s’est essentiellement placée dans la "région" que le Prince Mohammed ben Salmane contrôle.

• Les employés des "big tech" résistent également en se mettant en grève sur des thèmes comme le changement climatique et l’impact de Google et d’Amazon sur l’environnement. Les dirigeants de ces entreprises subissent une pression de l’intérieur pour adopter des standards plus conformes à l’environnement.

Chacune de ces situations peut apparaître comme marginale. Le faisceau de ces résistances est cependant significatif dans la mesure où, face aux abus auxquels sont soumis ceux et celles qui sont fragilisés, l’humain réapparaît.