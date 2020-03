Retard sur Euronext, coupe-circuits à Wall Street

Confrontées à la panique des investisseurs, les bourses européennes et américaines ont dû suspendre ou décaler leurs cotations ce lundi. Sur les marchés d'Euronext , qui rassemble les bourses de Paris, Amsterdam, Bruxelles, Lisbonne et Dublin, l'ouverture officielle des indices a été retardée. Comme l'explique un porte-parole du groupe, à l'heure officielle d'ouverture des marchés européens, le cours de nombreuses actions était en pré-ouverture. "D’après notre règlement, si à l’ouverture des marchés, 80% de la valeur des actions représentant l’indice n’ont pas été échangés, le cours affiché de l’indice est indicatif (sur base du dernier cours connu pour les actions en pré-ouverture)", explique Pascal Brabant, porte-parole de Euronext Bruxelles. Le Bel 20 a vu son cours officiel s'afficher à 9h09, le CAC 40 à 9h17, l'AEX à 9h16, le PSI20 à 9h18 et le ISE20 à 9h10.

Wall Street suspendue

Les marchés américains ont eux été suspendus peu après l'ouverture. Le S&P 500 a dégringolé de 7%, ce qui a déclenché les coupe-circuits de la Bourse de New York. Lorsqu'une chute d'au moins 7% survient, une pause de 15 minutes est instaurée avant que les échanges ne puissent reprendre. Lorsque l'indice accélère ses pertes et franchit la barre des 13% de perte, une deuxième pause de 15 minutes est automatiquement mise en place. Pour que la séance soit définitivement interrompue, le S&P 500 doit afficher une dégringolade de 20% "à n'importe quel moment durant la journée de cotation", précise le New York Stock Exchange. Une fois ce palier franchi, les échanges sont arrêtés et remis à la séance suivante.