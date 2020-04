Retour des espoirs de réduction de la production de pétrole

Les prix pétroliers se sont envolés de 50% en trois jours. L'Arabie Saoudite et la Russie se parleront sous l'égide de l'Opep lundi. Les USA eux-mêmes pourraient-ils jouer un rôle?

Lundi sera une journée cruciale pour les prix pétroliers. L' Opep (Organisation des pays producteurs de pétrole) tiendra ce jour-là une réunion par vidéoconférence pour discuter d'une éventuelle limitation de la production d'or noir. Les alliés de ce cartel emmené par l'Arabie Saoudite sont également conviés, avec au premier rang la Russie. Et, fait remarquable, cette session exceptionnelle est ouverte à tout autre pays producteur.

En dessous de 50 dollars, l'extraction de pétrole de schiste aux Etats-Unis devient difficilement rentable. Or, les cours du brut sont tombés à moins de 20 dollars récemment, avant de rebondir cette semaine à plus de 30 dollars dans l'espoir d'un accord de limitation de la production.

Seuil moyen de rentabilité des puits de pétrole de schiste US

Rebond du baril

La perspective de cette réunion capitale de l'Opep et de ses alliés voire de ses alliés potentiels alimente la spéculation sur les marchés . Le baril de Brent bondissait de 10% vendredi. En trois jours, il a repris 50%.

Le président américain Donald Trump n'y est pas étranger: jeudi, il avait publié un de ces tweets dont lui seul a le secret, affirmant qu'après avoir parlé avec "son ami" Mohammed ben Salmane, le prince héritier de l'Arabie Saoudite, et le président russe Vladimir Poutine, il n'attendait rien de moins qu'une réduction de production pétrolière de 10 millions de barils par jour (bpj), voire bien davantage.

Un premier pas

Une baisse de l'offre pétrolière mondiale de 10 millions de bpj ne suffirait sans doute pas à redresser durablement les cours du brut. Des courtiers cités par l'agence Bloomberg estiment la baisse de la demande liée aux conséquences du Covid-19 à 35 millions de bpj. Mais ce serait un premier pas vers une réduction plus sensible de la production, ce qui explique le net rebond des prix pétroliers. Rappelons que, début mars, ces derniers avaient plongé quand il était apparu évident que l'Opep et la Russie ne reconduiraient pas leur accord de limitation de production...