Retour du double précompte franco-belge

L’enjeu du double précompte

Quand un Belge perçoit le dividende d'une action française, il est taxé deux fois. La France retient un précompte mobilier de 15% (récemment réduit à 12,8% mais l’application de ce nouveau tarif n’est pas encore uniforme), puis la Belgique applique son propre précompte de 30%. Sur un dividende de 100 euros, la France prélève donc 15 euros. Puis la Belgique prélève 30% sur les 85 euros restants, ce qui laisse un dividende net de 59,50 euros à l'actionnaire belge. L'impôt total atteint ainsi 40,50%.

Si on applique la jurisprudence de la Cour de cassation, qui impose l’imputation de la QFIE française, le résultat est tout autre: la QFIE, qui s’élève à 15% du montant après retenue française (85 euros), est de 12,75 euros, et quand on impute ces 12,75 euros sur le précompte mobilier belge de 25,50 euros, l’impôt prélevé en Belgique tombe à 12,75 euros, ce qui permet d’obtenir un dividende net de 72,25 euros (15 euros payés à la France et 12,75 euros payés à la Belgique). Dans ce cas, l’impôt total est limité à 27,75%. Un taux qui est même inférieur à celui du précompte sur les dividendes d’actions belges (30%).

Le fisc n’a jamais appliqué cette interprétation de la Cour de cassation mais des contribuables ont obtenu gain de cause en justice. Avec la nouvelle convention franco-belge, on reviendra au double précompte et au taux d’imposition total de 40,50%.