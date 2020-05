Retour en force des compagnies aériennes en bourse

Les espoirs des investisseurs dans le rebond économique booste de nombreux secteurs cycliques en bourse, dont celui du voyage et des loisirs qui mène la tendance ce mardi.

Serait-ce la fin des turbulences pour le secteur de l'aviation en bourse? Lourdement malmené par la crise du Covid-19, il semble renaître de ses cendres ces derniers jours grâce à l'annonce des plusieurs plans de sauvetage et le déconfinement progressif en Europe et aux États-Unis. En témoigne la performance du secteur ce mardi: il affiche la meilleure progression avec un bond de plus de 6% .