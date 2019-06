Risque de refinancement plus élevé pour les sociétés belges

Dans un rapport, l’agence de notation Moodys’ souligne que les entreprises belges sont les plus sujettes à un risque de refinancement parmi les sociétés européennes . Elle place aussi dans la liste les sociétés hollandaises, slovaques, britanniques et allemandes. L’inquiétude de Moody’s porte sur le refinancement de la dette à court terme des entreprises.

"De manière générale, la dette à court terme parmi le total des dettes a baissé pour les sociétés européennes", constate Ruosha Li, analyste pour Moody's. "Toutefois, la dépendance des sociétés aux crédits a augmenté depuis 2015, et hausse leur exposition à des changements possibles du sentiment économique", ajoute-t-il.

Dépendance aux crédits

Mais l'analyste remarque qu’entre les pays, cette dépendance aux crédits varie fortement. Il a déterminé que la moyenne européenne de proportion de la dette à court terme par rapport au total des dettes s’élève à 28%. En Belgique, ce ratio atteint les 35%, selon Moody’s. De plus, la dette à court terme des sociétés non financières belges pèse plus de 50% du PIB, d’après l’agence de notation.