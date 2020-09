Robinhood dans le collimateur du régulateur US

Un couac de plus pour la société qui fait l'objet d'une enquête de la Securities & Exchange Commission (SEC), le gendarme des marchés financiers américains, pour sa panne survenue en mars pendant deux jours . Le Wall Street Journal indique aussi que le régulateur pourrait lancer une nouvelle enquête sur la relation entre le courtier et les firmes de trading à haute fréquence.

Des liens ont déjà coûté cher à Robinhood dans le passé. La Finra, autorité des marchés d'actions américaines, lui avait infligé une amende de 1,25 million de dollars pour avoir violé les règles de "best execution" . Le régulateur lui avait reproché de permettre à quatre intermédiaires financiers de devancer les ordres des clients du courtier entre octobre 2016 et novembre 2017.

Le Wall Street Journal souligne que la SEC pourrait exiger cette fois 10 millions de dollars de pénalités. Le courtier a en effet recours aux firmes de trading à haute fréquence afin d'assurer la négociation des ordres de sa clientèle. Il revend les ordres de ses clients à des acteurs comme Citadel Securities, Two Sigma, Virtu Financial, et G1X Execution.