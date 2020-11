Robinhood en voie d'être coté en bourse

Robinhood dispose de 13 millions de comptes sur sa plateforme, qui permet de négocier des options, de l'or et des crypto-monnaies ainsi que des actions et des fonds. Larry Tabb, responsable de la recherche sur la structure du marché pour Bloomberg Intelligence, a déclaré dans une note que le ciblage par Robinhood des jeunes et son modèle commercial attireraient de plus en plus l'attention d'autres courtiers. "Pourtant, la compétition contre Robinhood sera difficile", a-t-il déclaré. Fondé par deux diplômés de l'Université de Stanford, Robinhood déclare sur son site web qu'il a pour mission de démocratiser la finance pour tous.

Quelques problèmes

L'entreprise a connu des difficultés de croissance. Au cours du premier semestre de cette année, les agences américaines de protection des consommateurs ont reçu plus de 400 plaintes au sujet de Robinhood, environ quatre fois plus que des concurrents tels que les sociétés de courtage de Charles Schwab et Fidelity Investments. Les griefs, obtenus via une demande de dossiers publics à la Federal Trade Commission, émanent d'investisseurs novices perdus, essayant de comprendre pourquoi ils ont perdu de l'argent sur des options call sur actions ou ont fait liquider des actions pour rembourser des prêts sur marge. De plus, près de 2.000 comptes sur sa plateforme ont été compromis lors d'une cyberattaque le mois dernier et 10.000 comptes ont été bloqués temporairement.