Robinhood, victime collatérale de la GameStop mania

Robinhood fait l'objet de vives critiques après avoir décidé de limiter les transactions sur certaines valeurs, comme GameStop, au cœur d'une bataille entre investisseurs particuliers et vendeurs à découvert.

La très populaire application Robinhood a annoncé jeudi avoir imposé des limitations sur les échanges d'"environ 13 valeurs", dont GameStop , mais aussi AMC Entertainment , pour protéger sa société et ses clients contre une volatilité excessive.

Dans la foulée, les valeurs ont chuté en bourse avant de réduire leurs pertes quand le patron de Robinhood, Vlad Tenev , a fait savoir que les restrictions pourraient être levées ce vendredi. L' action GameStop , qui avait chuté de 44% jeudi, est repartie de plus belle dans les échanges avant-bourse, affichant une hausse de plus de 100%.

Vlad Tenev a également déclaré que Robinhood avait levé en urgence 1 milliard de dollars auprès de ses investisseurs existants et tiré des lignes de crédit auprès d'un consortium de banques emmené par JPMorgan et comprenant Goldman Sachs, Morgan Stanley, Barclays et Wells Fargo. Des mesures visant à remplir ses obligations.