Ruée passagère sur le bitcoin

La blockchain en 2 mots

La blockchain est une technologie de stockage et de transmission d’informations, fonctionnant sans organe central de contrôle. Base de données sécurisée et distribuée, elle est partagée par ses différents utilisateurs, sans intermédiaire, ce qui permet à chacun de vérifier la validité de la chaîne.

Annoncée comme la nouvelle révolution d'ampleur mondiale semblable à l'imprimerie et internet, la blockchain fait de plus en plus parler d'elle et son usage ne se limite plus seulement aux cryptomonnaies comme le bitcoin ou l'ethereum.

De grandes entreprises y font notamment appel pour résoudre certaines de leurs problématiques en matière de traçabilité.