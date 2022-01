Ruée sur les émissions obligataires avant la montée des taux

Parmi les entreprises pressées de faire leurs emplettes sur le marché de la dette, VGP a levé, mardi, 1 milliard d’euros via des obligations vertes. Ces titres sont destinés au financement d’activités liées à la préservation de l’environnement. En l’occurrence, la société immobilière compte affecter le montant ainsi obtenu à des projets dans les énergies renouvelables et à la conception et au développement de nouveaux parcs logistiques et semi-industriels verts, dans le respect de normes strictes d’efficacité énergétique.