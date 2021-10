SAP sauve la tendance sur les marchés européens

Les bourses européennes ont terminé en hausse, alors que les résultats de sociétés ont animé la tendance . Ceux de SAP et de LVMH ont particulièrement été remarqués, et ont permis de sortir le CAC 40 et le DAX de leur torpeur de début de séance. Les deux indices ont clôturé sur une hausse respective de 0,75% et 0,68%. Le Stoxx 600 a lui gagné 0,77%. Un indicateur chinois sur les exportations, en hausse inattendue en septembre, a également contribué à la tendance positive sur les marchés.

"Beaucoup de valeurs de croissance, de luxe, d'informatique, etc. ont été le plus touchées par la récente rotation en faveur des actions value."

Le fabricant français de produits de luxe LVMH a progressé de 3,16%, les ventes de sa division mode et maroquinerie ayant fortement augmenté au troisième trimestre, mais la croissance globale des revenus en Asie et aux États-Unis a ralenti après une excellente performance au premier semestre. "Beaucoup de valeurs de croissance, de luxe, d'informatique, etc. ont été le plus touchées par la récente rotation en faveur des actions value", a déclaré Roland Kaloyan, responsable de la stratégie actions européennes de Société Générale. "Je pense que les fondamentaux des actions de croissance restent solides et la récente rotation offre une opportunité de renforcer sa position." L'analyste a toutefois ajouté que la saison des résultats du troisième trimestre "sera le moment de vérité pour les histoires de marge et de pouvoir de tarification" des sociétés.