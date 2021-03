SPAC: vers plus de lucidité?

La folie des SPAC se poursuit. On a ainsi appris en début de semaine que Spire Global, la société basée à Luxembourg qui collecte des données météo via un réseau de microsatellites et dont le Belge Jeroen Cappaert est un cofondateur, allait entrer en bourse, via la SPAC de NavSight déjà cotée à la Bourse de New York. Ces SPAC (Special purpose acquisition companies) sont des coquilles vides qui viennent se faire coter en bourse avec l’unique but de racheter d'autres entreprises. La fusion entre Spire Global et NavSight, prévue à l’été, est valorisée à 1,6 milliard de dollars.