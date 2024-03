Sander van der Laan, l'architecte du retour en bourse de Douglas...

Après plus de dix ans d'absence, la chaîne de parfumerie Douglas a fait son retour à la Bourse de Francfort jeudi. Pour sa première cotation, l'entreprise de Sander van der Laan est en baisse.

Le détaillant allemand de parfums et de cosmétiques Douglas a connu un retour difficile jeudi à la Bourse de Francfort, après dix années d'absence. L'action Douglas cotait à 23,22 euros, en baisse de 9% par rapport au premier cours de cotation fixé 25,50 euros, alors que son prix d'introduction avait initialement été fixé à 26 euros.

La société, qui est soutenue par CVC Capital Partners et la famille Kreke, utilisera le produit de l'introduction en bourse pour rembourser ses dettes. L'endettement net de Douglas s'élevait à plus de 3,6 milliards d'euros à la fin du mois de décembre. Or, la société tablait sur une valorisation, basée sur le prix d'émission, de 2,8 milliards d'euros. Près de 300 millions d'euros de capital supplémentaire devraient également être injectés pour renforcer le bilan du groupe.