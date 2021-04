Scénario idéal pour les marchés d'actions

Résultats: bons débuts

D'autres statistiques ont confirmé la nette reprise en cours outre-Atlantique: les demandes hebdomadaires d'allocations de chômage sont au plus bas depuis plus d'un an, et l'activité manufacturière dans les régions de New York et Philadelphie a atteint des niveaux qui n'avaient plus été enregistrés depuis plusieurs années. Les données économiques européennes sont moins enthousiasmantes. En février, l'activité manufacturière a diminué de 1% sur un mois, a-t-on appris mercredi. Mais les investisseurs ont les yeux rivés vers l'avenir, et espèrent que la vaccination contre le coronavirus finira par soutenir l'économie européenne. En cinq jours, le Stoxx 600 des grandes capitalisations européennes a grimpé de 1,2%.