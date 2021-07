Semestre historique pour les introductions en bourse

De janvier à juin, plus de 1.000 introductions en bourse ont eu lieu dans le monde pour un montant qui a triplé à 222 milliards de dollars sur un an. Du jamais vu.

L'année 2021 est bien partie pour devenir l'exercice de référence en matière d'introductions en bourse. Selon les chiffres compilés par le cabinet EY, 597 IPO ont été enregistrées d'avril à juin pour un montant de 111,6 milliards de dollars à l'échelle mondiale, soit une hausse de 206% en volume et 166% en valeur par rapport à la même période de 2020.

1.070 IPO ont été réalisées dans le monde au premier semestre pour un montant qui a triplé à 222 milliards de dollars sur un an.

L'étude reprend les IPO recensées sur la période allant du 1er janvier au 30 juin 2021, en excluant les introductions en bourse réalisées via des Spacs. Cela porte à 1.070 le nombre total d'IPO réalisées dans le monde au premier semestre, plus du double par rapport à la même période de 2020 et pour un montant qui a triplé, à 222 milliards de dollars.