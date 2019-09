Septembre en passe de s'achever sur un bilan positif en Bourse

Cette semaine encore, les nouvelles qui sont parvenues aux oreilles des investisseurs n’étaient guère plus emballantes. Bien au contraire. Elle avait démarré, cette huitaine, par la publication des indicateurs économiques PMI. On a ainsi appris que les premiers résultats des enquêtes mensuelles d’IHS Markit auprès des directeurs d’achats (PMI) font ressortir une contraction plus marquée qu’anticipé de l’activité manufacturière dans la zone euro, ainsi qu’une dégradation de la croissance de celle des services. "Les PMI pour la zone euro suscitent l’inquiétude, car ils suggèrent que l’ampleur du redressement nécessaire pourrait aller plus loin que les mesures annoncées par la Banque centrale européenne ce mois-ci", explique Connor Campbell, analyste chez SPreadEx, cité par l’AFP.