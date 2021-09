Septembre, un mois difficile historiquement

Le mois d'août s'est terminé par une nouvelle hausse des indices européens et américains. L'indice Standard and Poor's 500, des 500 plus grandes valeurs américaines, a ainsi engrangé 2,9%, soit son septième gain mensuel consécutif. Nous sommes entrés dans le mois de septembre, qui est traditionnellement un mois plus difficile sur les marchés. C'est même historiquement le mois le plus faible, avec un return moyen de -1% pour l'indice américain depuis 1928. C'est également un mois négatif pour les indices boursiers européens.