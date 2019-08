Sequana Medical, le petit nouveau

Succès mitigé de l’IPO

L’introduction en Bourse n’a pas été un succès foudroyant, le groupe ayant récolé seulement 27,5 millions d’euros avec un cours fixé à 8,5 euros, dans le bas de la fourchette de prix. Les fonds levés devaient permettre de développer les forces de ventes en Europe afin de soutenir les ventes de l’Alphapump et financer de nouveaux essais cliniques pour pouvoir lancer l’Alphapump sur le marché américain (probablement pas avant 2022). Les premières séances ont ensuite été bousculées, avec un plongeon qui a rapidement atteint plus de 25% et un plus bas à 5,9 euros. Depuis lors, Sequana Medical a toutefois bien stabilisé sa trajectoire, avec un cours fluctuant entre 6 et 7 euros.