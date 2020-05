Sequana profite des déboires de Genfit

Le chemin vers le développement de nouvelles thérapies NASH est jonché d’échecs. Après les sociétés biopharmaceutiques américaines Conatus Pharma , Galectin Therapeutics et le Danois Novo Nordisk , le groupe biotech français Genfit subit à son tour cette dure épreuve. Il a annoncé dans la soirée de lundi à mardi avoir échoué dans un essai clinique concernant le traitement de la NASH, une stéato-hépatite non alcoolique. Son essai de phase 3 sur son traitement expérimental elafibranor n’a pas atteint le critère principal de résolution de la NASH sans aggravation de la fibrose.

Le groupe qui disposait d’une trésorerie de 277 millions d’euros à fin 2019 et avait dépensé cette année-là 66,17 millions d’euros en frais de recherches, avait indiqué au moment de la publication de ses résultats de 2019 que "ses dépenses engagées en 2020 dépendront grandement de la nature des résultats intermédiaires de l’essai clinique de phase 3 'Resolve-it'" auprès des patients atteints de stéatohépatite non alcoolique (NASH).

L’échec est d’autant plus cuisant qu’en raison de la pandémie de Covid-19, Genfit avait indiqué au même moment avoir suspendu ou reporté tous ses autres essais cliniques. Il envisage de les reprendre dès que la conjoncture permettra d’assurer la sécurité des patients et des professionnels de santé. Seules les activités support permettant la poursuite des études en cours ou l’initiation de nouvelles études se poursuivront, avait encore précisé le groupe biotech, afin de minimiser les retards potentiels lorsque la crise prendra fin.

Chute vertigineuse en bourse

Conséquence de l’annonce faite, la valeur de la société à la Bourse de Paris s’est effondrée de 63% à 291,9 millions d’euros . L’action a effectué une chute vertigineuse pour tomber jusqu’à 5 euros, avant de remonter quelque peu par la suite et revenir à 7,5 euros vers la mi-journée.

"Ces résultats sont très décevants, non seulement pour les équipes de Genfit, mais aussi pour les patients et les soignants, puisqu’il subsiste un besoin médical non satisfait considérable dans le domaine de la NASH", a commenté Pascal Pringent, le directeur général du groupe.