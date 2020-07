Série d'été | Les nouveaux indicateurs économiques (1/4)

Le 14 juillet dernier, Eurostat, l’institution qui publie les statistiques officielles de l’Union européenne, a dévoilé les chiffres de la production industrielle en Europe pour le mois de… mai. Il s’est donc écoulé un mois et demi entre la situation économique considérée et la publication qui en rend compte. Lors de la crise sanitaire et des mesures de confinement qui ont débuté à la mi-mars chez nous, les effets économiques ont été si soudains et d’une ampleur telle qu’il était impossible d’attendre la publication des statistiques officielles, vers la fin avril, pour réagir, que ce soit en tant qu’investisseur, employeur ou autorité publique.