Snap hué comme jamais en Bourse

L'action Snap est habituée aux déconvenues boursières. Depuis le début de sa jeune cotation à Wall Street, soit à partir de mars 2017, le titre du groupe américain spécialisé dans la messagerie instantanée par internet a déjà subi des chutes de plus de 10% en une séance boursière à six reprises, notamment à cause de résultats financiers décevants.