Snoop Dogg, un investisseur qui a du flair

L'entrée de Snoop Dogg dans le capital de Klarna avait coïncidé avec l'obtention, pour celle-ci, d'une licence bancaire. À l'époque, l'entreprise technologique était valorisée à un peu plus de 2 milliards d'euros. Aujourd'hui, elle vaut pratiquement 9 milliards d'euros. Elle peut désormais se targuer d'être la plus grosse fintech privée en Europe et, selon ses propres dires, la numéro 4 mondiale.

En route pour Wall Street

Merci à la crise sanitaire

Il faut dire que la crise sanitaire actuelle a renforcé ses activités de paiements sans contact. Son produit phare permet notamment aux clients d'acheter un bien en ligne sans carte ni téléphone. Il suffit de laisser son nom, son adresse et son numéro de téléphone au vendeur et l'affaire est dans le sac. Klarna envoie au client une facture à payer dans les 21 jours et paie (à ses risques et périls) immédiatement le vendeur.