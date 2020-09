Snowflake, le pari techno de Warren Buffett

Après le producteur d'or Barrick Gold et les compagnies de trading japonaises, Berkshire Hathaway poursuit ses emplettes. Le holding du milliardaire américain Warren Buffett a cette fois-ci jeté son dévolu sur une entreprise américaine, Snowflake. Celle-ci est spécialisée dans les programmes de cloud computing et de gestion des données. Elle s'apprête à entrer en bourse après avoir déposé son dossier à la fin du mois d'août. Dans un prospectus émis par la société, il est indiqué que Berkshire Hathaway achètera environ pour 250 millions de dollars d'actions de Snowflake à son prix d'introduction, et pour 4 millions d'actions d'un autre détenteur de ces titres. L'entreprise prévoit de lever plus de 2 milliards de dollars avec cette opération, en mettant 28 millions de titres sur le marché dans une fourchette de prix comprise entre 75 et 85 dollars.