Soros, ou l'art de prédire les bulles financières

George Soros est un investisseur hongro-américain né en 1930 à Budapest. Il survit à l’occupation nazie dans son pays natal, pour émigrer vers le Royaume-Uni en 1947. Après avoir reçu son diplôme de la London School of Economics, il occupera plusieurs fonctions dans le secteur financier à Londres et aux Etats-Unis . En 1969, il va lancer son premier fonds spéculatif, Double Eagle, qui deviendra plus tard le célèbre Quantum Fund.

Toujours actif

Depuis son lancement, les actifs sous gestion de ce fonds sont passés de 4 millions de dollars à plus de 25 milliards de dollars, avec un rendement annualisé qui a dépassé 30% durant plus de 30 ans.

George Soros s’est montré particulièrement perspicace pour profiter de ces périodes d’optimisme ou de pessimisme excessifs. George Soros est également célèbre pour avoir prédit à plusieurs reprises des corrections majeures sur les marchés financiers, notamment dans son livre "The New Paradigm For Financial Markets" publié en 2008.