Soulagement temporaire des marchés après les élections européennes

Quelle institution sera dirigée par un Allemand?

Des risques encore présents

"A court terme, on a du soulagement mais à moyen terme, il n'y a pas que des bonnes nouvelles pour l'Europe. La visibilité reste faible sur l'Italie, le Brexit est toujours un risque et cette majorité plus fragmentée va rendre les choses plus compliquées pour avancer"

Le cas grec

Notons enfin la performance de la Bourse d'Athènes ce lundi, dont l'indice ASE a bondi de 6,09%. Le Premier ministre grec Alexis Tsipras a annoncé la tenue d'élections anticipées fin juin ou début juillet après sa défaite aux élections européennes. Le parti d'opposition New Democracy a obtenu 10% de plus que le sien. "Les investisseurs saluent une victoire claire du parti New Democracy, dans l'espoir qu'une nouvelle administration orientera la politique fiscale vers une approche plus favorable à la croissance et attirera beaucoup mieux les investissements, y compris les investissements directs étrangers si nécessaire", explique Thanassis Drogossis, de Pantelakis Securities.