Souvenirs du krach de 1987...

Dans un premier temps, lorsqu'ils ont été mis en place, ces coupe-circuits portaient sur l'indice Dow Jones avec des seuils successifs de baisse de 10, 20 et 30%. En 2013, la référence au Dow Jones a été remplacée par le S&P 500, indice jugé plus crédible et représentatif. Et dans la foulée, les seuils successifs ont été réduits à 7% et 13% (arrêt des transactions pendant 15 minutes) et ensuite à 20% (arrêt définitif des marchés). Ce qui signifie que les 22,6% de baisse lors de la seule séance du 19 octobre 1987 ne seront plus battus.