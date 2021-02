Stoxx 600 - S&P 500: un match déséquilibré

Plus d'un quart de la capitalisation boursière du S&P 500 est désormais représentée par des sociétés technologiques très rentables. Les cinq grands que sont Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet et Facebook contribuent pour 18% aux profits réalisés globalement par les sociétés reprises dans l'indice. Pour ce qui est de l'indice européen Stoxx 600, les six plus grandes valeurs (Nestlé, LVMH, Roche, Novartis, L'Oréal, SAP) représentent 13,7% des profits totaux (pour 12% de la capitalisation totale). Difficile de faire la course face aux Américains...