Succès pour l'introduction chinoise d'Alibaba, qui vise désormais de plus grands horizons

L’opération apporte à Alibaba de nouveaux fonds pour se développer. La société voit sa trésorerie grimper à près de 44 milliards de dollars, plus que n’importe quelle autre société technologique chinoise, et le double de celle de Tencent, l’ennemi juré. Le capital levé pourrait servir à concurrencer Tencent et Baidu (le Google chinois) dans le domaine du cloud computing et du divertissement, Meituang Dianping dans le domaine de la livraison de nourriture et les voyages, et n’importe quel acteur dans le domaine de l’investissement dans des start-ups prometteuses qui lui permettraient d’acquérir de la technologie, des talents et des parts de marché. En d’autres termes, Alibaba va pouvoir dépenser.