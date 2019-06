Sur le qui-vive, la Réserve fédérale se dit prête à agir

Comme prévu, la Réserve fédérale américaine (Fed) a laissé ses taux d’intérêt inchangés , entre 2,25% et 2,50%. Mais elle a surtout indiqué qu’elle est désormais sur le qui-vive pour soutenir l’économie si un ralentissement se profile. Abandonnant sa "patience" vis-à-vis d’un prochain ajustement des taux, le Comité de politique monétaire a souligné l’aggravation "des incertitudes" économiques et "agira comme il le faut pour soutenir l’expansion", laissant entendre qu’il est prêt à assouplir à l’avenir sa politique monétaire. La Fed a par ailleurs abaissé sa prévision d’inflation pour cette année à 1,5% au lieu de 1,8% projeté en mars mais laissé sa prévision de croissance en l’état à 2,1%.

Sur les marchés, immédiatement après la publication du communiqué de la Fed, les indices boursiers américains ont monté. Le taux américain à deux ans et celui à dix ans ont chuté. Le dollar a légèrement baissé face à l’euro .

"Les tensions commerciales et la croissance économique mondiale sont les deux sources d’inquiétude"

Jerome Powell, le président de la Fed, a souligné que les risques ont augmenté pour la croissance économique américaine. "Les tensions commerciales et la croissance économique mondiale sont les deux sources d’inquiétude" de la Fed, a-t-il souligné. Il a constaté que ces risques ont resurgi depuis le mois dernier. "Tout dépendra des données qui seront publiées et de l’évolution économique, car les sources d’inquiétude peuvent se manifester", indique-t-il. Il a souligné que le Comité de politique monétaire ne voyait pas de raison d’abaisser les taux d’intérêt ce mois-ci, car les sources d’inquiétudes de la Fed sont récentes. Un membre du comité, James Bullard, de l’antenne régionale de Saint-Louis (Missouri), a voté contre la décision de ne pas toucher aux taux d’intérêt car il aurait préféré baisser les taux d’un quart de point dès maintenant. Jerome Powell a en outre souligné que la Fed est plus proche de son objectif d’inflation que d’autres banques centrales.