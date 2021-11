Tantôt "bull", tantôt "bear"

Chris Harvey de Wells Fargo Securities prévoit une correction boursière en 2022.

C'est une personnalité très suivie à Wall Street et ses dernières prévisions ont particulièrement retenu l'attention. C'est que Chris Harvey, le stratège en actions de la firme Wells Fargo Securities, était considéré jusqu’ici comme le plus grand analyste haussier (bull) à Wall Street cette année. Et s'il table encore sur une poursuite de l’emballement des cours, le fameux "rally de fin d’année", il nous prévoit désormais une correction en 2022. "Les niveaux des valorisations ne seront pas soutenables", a-t-il confié sur la chaîne CNBC. L'indice S&P 500 et le Nasdaq ont encore pris 7% en octobre alors que le Dow Jones a gagné 6%.

C’est le même Chris Harvey qui, à la fin de 2020, a comparé Tesla à l’action AOL.

Avant d’arriver chez Wells Fargo en 2013, Harvey a notamment travaillé pour State Street et Munich Re Capital Management. Selon lui, la situation deviendra plus compliquée au deuxième trimestre 2022 en raison d'un ralentissement de la croissance américaine et des incertitudes sur les élections de mi-mandat. Ceci pourrait provoquer une correction des cours de 10%.

Prudence toutefois, car Chris Harvey s’est plutôt trompé en 2020, en adoptant une position de "bear" (baissier) sur les marchés boursiers. Mais ces derniers ont continué à grimper. Ensuite, en 2021, Harvey est redevenu "bullish".