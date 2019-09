Taux belge à un an au plus bas en près de trois ans

Pas peur des taux négatifs

Ces taux négatifs signifient que les investisseurs abandonnent une partie de leur capital lorsqu'ils le prêtent à court terme à l'Etat belge. C'est la conséquence de la politique monétaire de la BCE, qui applique actuellement un taux de -0,4% aux dépôts des banques commerciales. Le but de l'institution européenne est de décourager les banques de conserver de telles liquidités excédentaires et de les inciter à plutôt les prêter aux entreprises et aux ménages pour stimuler l'économie et ainsi relancer l'inflation.