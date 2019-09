Taux négatif record à court terme pour la Belgique

L'Etat belge a émis des certificats de Trésorerie à six mois à un taux d'intérêt de -0,779%, un plancher historique. La demande des investisseurs pour le papier belge à court terme reste soutenue.

Les taux d'intérêt n'en finissent plus de baisser en dessous de 0%. Ce mardi, l'Etat belge a émis des certificats de Trésorerie à six mois à un taux d'intérêt moyen de -0,779%, soit le niveau le plus faible jamais enregistré. Ce placement à court terme auprès des investisseurs institutionnels a rapporté 1,3 milliard d'euros, montant qui est consacré au refinancement de la dette publique du pays.