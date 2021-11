Telenet et Proximus profitent de l'OPA lancée sur Telecom Italia

Effet Powell sur les marchés

De l'autre côté de l'Atlantique, les trois grands indices new-yorkais évoluaient dans le désordre à mi-séance. Le Dow Jones et le S&P 500, ragaillardis par le maintien de Jerome Powell à la présidence de la banque centrale US, ont ainsi repris leur course aux records. Le Nasdaq avait plus de mal à suivre la cadence à cause du coup de chaud sur le marché obligataire.